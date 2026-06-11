11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

MP में ट्विशा शर्मा जैसा एक और केस, मंदसौर में मिली नवविवाहित महिला की लाश

Twisha Sharma case like Incident: मंदसौर के गरोठ में नवविवाहिता की मौत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Akash Dewani

Jun 11, 2026

Twisha Sharma case like Incident newlywed woman found dead in mandsaur

Twisha Sharma case like Incident: मंदसौर में फंदे पर लटकी मिली नवविवाहिता की लाश (फोटो सोर्स- Patrika)

Newlywed woman found dead: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस (Twisha Sharma case) जैसा मामला सामने आया है। जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के ढाबा गांव में एक नवविवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पंचनामा बनाया। ट्विशा शर्मा मामले की तरह यहां भी मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। मौत की खबर सुनकर मृतिका के घर सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि, ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव

नवविवाहिता के शव को गरोठ अस्पताल लाया गया। यहां पर मृतिका के पीहर पक्ष वालों ने सुसराल पक्ष पर प्रताडि़त करने की बात कहते हुए पति पर हत्या का आरोप लगाया। वही मृतिका के ससुर ने आरोप निराधार बताए। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की पैनल किया। जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा और मर्ग कायम कर जांच शुरु की।

पुलिस ने बताया घटनाक्रम

गरोठ थाना प्रभारी बलबीर यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका का नाम इंद्राबाई गरासिया (30) पति ईश्वर गरासिया है। इंद्राबाई का शव उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतिका के भाई पप्पू राठौर ने बताया कि लंबे समय से मेरी बहन (इंद्राबाई )को परेशान किया जा रहा था। जीजा ईश्वर गरासिया ने इंद्रा के साथ इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। वही मृतिका के ससुर प्रेम सिंह गरासिया ने मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ससुर ने बताया कि इंद्रा ने रात करीब 12 से एक बजे के बीच आत्महत्या की है। घटना की सूचना रात में ही बहू के मायके वालों को दे दी गई थी।

दोनों ने की थी दूसरी शादी

मिली जानकारी के मुताबिक, करीब छह साल पहले दोनों की शादी हुई थी। इसमें बड़ी बात यह है कि ये दोनों की दूसरी शादी थी। पुलिस के अनुसार, इंद्राबाई का शव ढाबा स्थित उनके ससुराल में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। मृतिका की मौत फांसी लगने से हुई है। इस मामले में डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ओर साफ हो जाएगा। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जाएगी।

MP की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका

ये भी पढ़ें
Rajya Sabha Elections 2026 BJP Wins All Three seats Unopposed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jun 2026 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / MP में ट्विशा शर्मा जैसा एक और केस, मंदसौर में मिली नवविवाहित महिला की लाश

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर्फ 20 दिन का पानी बचा, गड्ढों से उलेचकर पानी एकत्रित करेगी नपा

mandsaur water splay news
मंदसौर

कांग्र्रेस में नामांकन निरस्त होने पर किया विरोध तो भाजपा ने पूजा कर मनाया जश्न

mandsaur hindi news
मंदसौर

600 करोड़ में गेहूं तो 35 करोड़ में चना व सवा दो करोड़ की जिले में हुई मसूर की खरीदी

mandsaur news
मंदसौर

5 करोड़ की उद्योग विभाग को आवंटित सरकारी जमीन तस्करों से कराई मुक्त

mandasur crime news
मंदसौर

सोलर पैनल उपभोक्ताओं के भी आया हजारों का बिजली बिल

mandsaur news
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.