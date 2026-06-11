MP में ट्विशा शर्मा जैसा एक और केस, मंदसौर में मिली नवविवाहित महिला की लाश

गरोठ थाना प्रभारी बलबीर यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका का नाम इंद्राबाई गरासिया (30) पति ईश्वर गरासिया है। इंद्राबाई का शव उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतिका के भाई पप्पू राठौर ने बताया कि लंबे समय से मेरी बहन (इंद्राबाई )को परेशान किया जा रहा था। जीजा ईश्वर गरासिया ने इंद्रा के साथ इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। वही मृतिका के ससुर प्रेम सिंह गरासिया ने मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ससुर ने बताया कि इंद्रा ने रात करीब 12 से एक बजे के बीच आत्महत्या की है। घटना की सूचना रात में ही बहू के मायके वालों को दे दी गई थी।