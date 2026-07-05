मंदसौर में घर के अंदर बने पानी के टैंक से एक साथ निकले 20 कोबरा, इलाके में हड़कंप

जानकारी के अनुसार, सम्यंक कॉलोनी में रहने वाले भेरूलाल के मकान में स्थित पानी के टैंक में कुछ दिनों से हलचल महसूस हो रही थी। कोई उन्हें सांप बताता तो कोई कुछ और ऐसे में मकान मालिक भेरूलाल ने सर्पमित्र कमल दास को इसकी सूचना दी। कमलदास मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घर में बने पानी के टैंक की पड़ताल की तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने परिवार को बताया कि, पहली चीज तो टैंक के पानी में दिखने वाली चीजें सांप हैं और वो भी कोबरा। कमलदास के मुंह से कोबरा का नाम सुनते ही घर के सभी लोग हक्के-बक्के रह गए। वो इसपर खुशी जता रहे थे कि, उन्होंने संदिग्ध समझकर उन सांपों को खुद टैंक से निकालने का प्रयास नहीं किया। वरना वो नुकसान भी पहुंचा सकते थे।