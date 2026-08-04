महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, अपना आशियाना बनाना हुआ महंगा

वैसे तो साल भर से दामों में उछाल आया है लेकिन युद्ध के असर के कारण भी दामों में तेजी अचानक से आई है। पिछले एक साल में प्लॉट, मजदूरी, सरकारी गाइडलाइन दरों और भवन निर्माण सामग्री के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। इस दौरान सिर्फ सरिया सस्ता हुआ है, लेकिन अन्य सामग्रियों की महंगाई ने राहत के इस असर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। स्थानीय बाजार के आंकड़ों को देखे तो वर्ष 2025 में जो 1 हजार वर्गफीट का सामान्य मकान 13 से 14 लाख रुपए में बन रहा था। वो अब 18 से 20 लाख रुपए में बनकर तैयार हो रहा है। इस तरह एक साल में ही 5 से 6 लाख रुपए तक का बजट बढ़ गया है।