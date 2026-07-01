गुरुग्राम पुलिस के साथ मंदसौर में खेला! पुलिस की कार लेकर बाप-बेटे फरार

गुरुग्राम पुलिस की कार लेकर रफूचक्कर होने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप के पास एक सफेद रंग की कार खड़ी है और उसके आसपास कई लोग अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है। कुछ सेकंड बाद अचानक कार के अंदर हलचल होती है। इसी दौरान पीछे बैठे एक आरोपी अचानक ड्राइविंग सीट की तरफ आकार बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट संभालने के बाद कार को स्टार्ट कर अपने पिता के साथ मौके से फरार हो जाता है। कुछ लोग कार के पीछे भागते हुए दिखाई देते है।