15 अगस्त के पहले मंदसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

थाना भानपुरा पर गिरफ्तार आरोपी

कल्लु पिता श्यामलाल जाति कन्जर उम्र 36 साल निवासी रेनखेडा थाना रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राजस्थान हैं। बादल पिता इन्दरमल जाति कन्जर उम्र 25 साल निवासी धांगनमऊ कलाँ थाना भैंसरोडगढ जिला चित्तौडगढ राजस्थान तथा दिनेश पिता चतुर्भुज जाति बागरी उम्र 27 साल निवासी देवली कला थाना चेचट हामु. सालेरा खुर्द थाना चेचट जिला कोटा राजस्थान से पूछताछ में चोरी / नकबजनी करना स्वीकार किया जो गिरप्तार आरोपीगण कल्लु कंजर , बादल कंजर व दिनेश बागरी की निशादेही से चोरी गया माल मश्रुका बरामद किया गया है। ।