रतलाम कलेक्टर आदेश: मिलेगी किसानों को खाद से राहत

अधिकारी मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी करें

कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर पहचान पत्र की प्रगति की भी समीक्षा की और आधार अपडेशन में तेजी लाने को कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी करते हुए शासन की योजनाओं और नागरिक सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर दिलाने तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन और सैलाना एसडीएम सुनील जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।