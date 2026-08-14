रतलाम डाकघर में राखी लिफाफे, तिरंगे झंडों का टोटा

रक्षाबंधन पर्व पर बहनें दूर बैठे अपने भाइयों को राखी भेजती हैं। डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली राखियां सुरक्षित पहुंचें, इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफों की विशेष मांग रहती है, खासकर वर्षा ऋतु में। इन लिफाफों के अभाव में बहनों को अपनी राखियों की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि सामान्य लिफाफों में वर्षा या नमी से राखी खराब होने का भय रहता है। कई बहनें जो इस सेवा पर निर्भर थीं, उन्हें अब अन्य विकल्प तशवनेपड़ रहे हैं, जिससे उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। इसी प्रकार, स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व नजदीक है। इस अवसर पर अनेक नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। डाकघर में तिरंगे झंडों का स्टॉक खत्म होने से ऐसे लोग झंडे खरीदने के लिए भटक रहे हैं। डाकघर को राष्ट्रीय ध्वज बिक्री का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, और यहां आपूर्ति न होने से आमजन को असुविधा हो रही है। इस कमी के चलते कई लोग पर्व से पूर्व झंडे नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है। नागरिकों ने डाकघर प्रशासन से शीघ्र ही इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।