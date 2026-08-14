नेगडिया महादेव में हजारों पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक

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रतनगढ़. रतनगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर अलोरी चारभुजा मंदिर के समीप स्थित प्राचीन नेगडिया महादेव मंदिर में हजारों शिव पार्थिव लिंग का निर्माण कर उनका जलाभिषेक किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन 11 अगस्त से निरंतर जारी है, जिसमें 17 यजमान पूरी श्रद्धा के साथ भाग ले रहे हैं।



श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर, हजारों मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु संकल्प और निष्ठा के साथ महादेव को जल अर्पित कर रहे हैं। यह अनुष्ठान जमानदास के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। आयोजकों ने बताया कि 13 अगस्त, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (एकम) से पूर्व हरियाली अमावस्या के दिन क्षेत्र में दूर-दूर तक अच्छी वर्षा हुई, जिसे इस धार्मिक आयोजन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान, द्वय महादेव मंदिर पर भी नियमित रूप से जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, जहां दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालु महादेव का पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह आयोजन श्रावण मास की समाप्ति तक जारी रहेगा, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह बना हुआ है।