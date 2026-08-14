किसानों को सलाह: मक्का-कपास में फाल आर्मी वर्म-रसचूसक कीटों का प्रकोप

धोलावाड़ डेम में 19.78 मिलियन घन मीटर जल भराव

सावन माह में हुई अच्छी मानसूनी बारिश से किसानों और आमजन के चेहरे पर मुस्कान है। वातावरण में ठंडक घुलने के साथ जिले में औसत वर्षा का आंकड़ा 18 इंच के पार हो गया है। हालांकि, गत वर्ष इस अवधि में 22 इंच बारिश हुई थी। धोलावाड़ डेम में 49.95 मिलियन घन मीटर की क्षमता के मुकाबले वर्तमान में 19.78 मिलियन घन मीटर जल भराव हुआ है। इसके बावजूद, क्षेत्र में फसलें लहलहा रही हैं।



कलेक्टर सेतूतपाड़ा में पौधरोपण का किया निरीक्षण

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने ग्राम रानीसिंह स्थित सेतूतपाड़ा में मनरेगा के अन्तर्गत किए जा रहे पौधरोपण कार्य का निरीक्षण किया। सिंचाई तालाब के समीप ग्राम पंचायत रानीसिंह के सेतूतपाड़ा में मियावाकी पद्धति से लगभग 10 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधरोपण कार्य का स्थल निरीक्षण करते हुए कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पौधों की सुरक्षा, नियमित सिंचाई एवं देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि लगाए गए पौधों का बेहतर संरक्षण हो सके और क्षेत्र में हरित आवरण विकसित किया जा सके।