प्रेय और श्रेय मनुष्य के सामने हमेशा दो मार्ग

प्रेय और श्रेय का किया विवेचन

कठोपनिषद के संदर्भ में आचार्य विशोकानंद ने प्रेय और श्रेय का विवेचन करते हुए कहा कि मनुष्य के सामने जीवन में हमेशा दो मार्ग होते हैं। प्रेय तत्काल सुख और आकर्षण देता है, जबकि श्रेय अध्यात्मिक उन्नति और आत्मकल्याण की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार, संसार और सांसारिक सुख-सुविधाएं प्रेय हैं, जबकि आत्मिक उन्नति के लिए किया गया पुरुषार्थ श्रेय का मार्ग है। मनुष्य को दोनों के बीच विवेकपूर्वक चयन करना चाहिए।