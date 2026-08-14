14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

प्रेय और श्रेय मनुष्य के सामने हमेशा दो मार्ग

अखंड ज्ञान आश्रम में दिव्य चातुर्मास महोत्सव में स्वामी विशोकानंद भारती ने कहा सनातन की चेतना किसी एक कालखंड तक बंधी नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Aug 14, 2026

patrika ratlam news

अखंड ज्ञान आश्रम में दिव्य चातुर्मास महोत्सव में स्वामी विशोकानंद भारती ने कहा सनातन की चेतना किसी एक कालखंड तक बंधी नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं।

रतलाम. शिवोऽहम् सनातन का आधार हैं, सनातन की मूल चेतना आत्मज्ञान में निहित है और शिवोऽहम् उसका बोध कराने वाला महत्वपूर्ण सूत्र है। भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि साधक को आत्मचिंतन और अध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढऩा चाहिए। मनुष्य के सामने जीवन में हमेशा दो मार्ग होते हैं। प्रेय तत्काल सुख और आकर्षण देता है, जबकि श्रेय अध्यात्मिक उन्नति और आत्मकल्याण की ओर ले जाता है।

स्वामी ज्ञानानंद मार्ग, सैलाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम में दिव्य चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत यह विचार शुक्रवार को आचार्य विशोकानंद भारती ने व्यक्त किए। भारती ने सुबह कठोपनिषद का स्वाध्याय और शाम श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की।

भक्ति के स्वरूप में कई स्थानों पर आडंबर बढ़ गया
प्रवचन में आचार्य विशोकानंद भारती ने कहा कि वर्तमान समय में कथा और भक्ति के स्वरूप में कई स्थानों पर आडंबर बढ़ गया है। भक्ति का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भीतर से संस्कारित करना और परमात्मा से जोडऩा है। आचार्य विशोकानंद ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ।

मूल आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता
उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ते वैचारिक मतभेदों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनुष्य को अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। सनातन की चेतना किसी एक कालखंड तक बंधी नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं।

प्रेय और श्रेय का किया विवेचन
कठोपनिषद के संदर्भ में आचार्य विशोकानंद ने प्रेय और श्रेय का विवेचन करते हुए कहा कि मनुष्य के सामने जीवन में हमेशा दो मार्ग होते हैं। प्रेय तत्काल सुख और आकर्षण देता है, जबकि श्रेय अध्यात्मिक उन्नति और आत्मकल्याण की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार, संसार और सांसारिक सुख-सुविधाएं प्रेय हैं, जबकि आत्मिक उन्नति के लिए किया गया पुरुषार्थ श्रेय का मार्ग है। मनुष्य को दोनों के बीच विवेकपूर्वक चयन करना चाहिए।

गुरुकुल परंपरा का किया उल्लेख
उन्होंने गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और जीवन-मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को विद्वान, संस्कारी और विवेकशील बनाना होना चाहिए। प्रवचन के बाद आरती की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई।

रतलाम डाकघर में राखी लिफाफे, तिरंगे झंडों का टोटा

ये भी पढ़ें
post office

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 09:03 pm

Published on:

14 Aug 2026 08:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / प्रेय और श्रेय मनुष्य के सामने हमेशा दो मार्ग

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों को सलाह: मक्का-कपास में फाल आर्मी वर्म-रसचूसक कीटों का प्रकोप

ratlam news patrika advice to farmers
रतलाम

रतलाम कलेक्टर आदेश: तत्काल खोले खाद डबल लॉक केंद्र रतलाम कलेक्टर आदेश: बाजना में खुले तत्काल खाद डबल लॉक केंद्र

DM news ratlam
रतलाम

डाकघर मेें नहीं मिल रहे वाटरप्रूफ लिफाफे व तिरंगे झंडे

post office
रतलाम

हरियाली अमावस्या पर शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब

datia news
रतलाम

पेज एक की लीड – अमृत सागर तालाब क्षेत्र बना डंपिंग स्टेशन, गंदगी से बदहाल

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.