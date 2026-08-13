रतलाम में अऋणि किसानों ने कराया रिकार्ड फसल बीमा

फसल बीमा की 17 अगस्त अंतिम तारीख

खरीफ सीजन में इस साल अब तक कुल 1 लाख 3 हजार 127 किसानों ने फसल बीमा करवा लिया है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। पिछले साल 97 हजार 458 किसानों ने फसल बीमा करवाया था, इस मान से इस वर्ष 5 हजार 669 किसानों का बीमा अधिक हो चुका है। 10 अगस्त तक की स्थिति में फसल बीमा आवेदनों पर गौर करें तो रावटी विकासखंड में सबसे अधिक 4 हजार 913 अऋणि किसानों ने फसल बीमा के लिए आवेदन किया है। सबसे कम 561 अऋणि किसान आलोट विकासखंड के हैं।