नीमच जिले में तंबोली समाज में वर्षों से चली आ रही पोथी परम्परा

वंशावली करती है समाज को जोडऩे का काम

नगर में रहने वाले सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज के 500 से अधिक परिवार हैं। परिवारों के लिए यह अवसर किसी उत्सव से कम नहीं है। पिछले एक माह से प्रतिदिन शाम के समय में सामाजिक मूल कार्य पान की पनवाड़ी और अपने नित्य काम पूरा कर समस्त परिवारजन के साथ एक स्थान पर एकत्रित होकर रावमानसिंह का स्वागत सत्कार करने के पश्चात कुल की जानकारी प्राप्त कर रहे है। आज के आधुनिक युग में जहां लोग अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे समय में रावमानसिंह द्वारा किया जा रहा यह वंशावली वाचन समाज को आपस में जोडऩे और अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करने का एक अनूठा जरिया है। इससे पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक ताना-बाना और अधिक मजबूत हो रहा है।