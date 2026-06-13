कांग्रेस में आपसी फूट का खामियाजा भुगता मीनाक्षी नटराजन ने

कांग्रेस के गुट ही बने नटराजन की राह में बाधक

भाजपा नेत्रियों ने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर ही ऐसे गुट सक्रिय थे, जो मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा पहुंचने से रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में नटराजन को राज्यसभा भेजना चाहती, तो नामांकन प्रक्रिया में इतनी बड़ी त्रुटि कभी नहीं होती। उन्होंने तेलंगाना से जुड़े एक मामले का भी उल्लेख करते हुए बताया कि एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित प्रकरण का जिक्र नटराजन के नामांकन पत्र में नहीं किया गया था। किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाना अनुचित है। इसी कारण निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह सही है।