नीमच के जिला अस्पताल में आग लगने पर भगवान ही बचा सकते हैं

फायर सेफ्टी की डिजाइन तक गलत थी

जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने के लिए करीब दो-ढाई साल पहले भोपाल से टेंडर हुए थे। ठेकेदार ने कार्य भी प्रारंभ किया। चिकित्सालय भवन में फिटिंग भी की गई। आधे से अधिक हिस्से में फिटिंग करने के बाद पता चला कि जो फिटिंग की गई है वह टेंडर की शर्तों अनुरूप नहीं है। सिस्टम लगाने के लिए जो डिजाइन तैयार की गई थी वह तक गलत थी। इस संबंध में जब ठेकेदार को पता चला तो उसने फिटिंग की लाइन उखड़वाई। इससे भवन को नुकसान भी पहुंचा। इसके बाद लम्बे समय तक काम रुका रहा। जब काम शुरू किया तो फिर नई अड़चन आ गई। अस्पताल से जुड़े चिकित्सकीय स्टाफ ने बताया कि ठेकेदार के इंजीनियर जिस तरह से सिस्टम फिटिंग का कार्य कर रहे हैं। उससे देखा उनके अनुभव पर शक हो रहा है। सीढिय़ों से सटाकर पाइप लाइन बिछा दी गई है, जबकि सीढिय़ों पर ही पाइप निकालने के लिए पहले से छेद किए गए थे। अब शायद सीढिय़ों पर फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए पाइप भी निकालना पड़ेंगे। अस्पताल से जुड़े स्टाफ ने ही बताया कि पूरे भवन में लगाए गए सिस्टम को अबतक दो बार उखाड़ा जा चुका है। इससे फिटिंग कमजोर भी हो गई है।