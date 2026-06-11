नीमच में वन विभाग की आपत्ति में उलझी 16 करोड़ की गंगा बावड़ी बांध परियोजना

नीमच. मनासा तहसील के पड़दा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित गंगा बावड़ी बांध परियोजना पिछले छह वर्षों से वन विभाग की आपत्तियों के कारण अधर में लटकी हुई है। किसानों को सिंचाई सुविधा, पेयजल उपलब्धता तथा भू-जल स्तर में वृद्धि का सपना दिखाने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण होने के बावजूद अंतिम चरण में अटकी हुई है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था और दो वर्षों तक लगातार चलता रहा। वर्ष 2019 में केंद्रीय वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक परियोजना का शेष 10 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हो सका है। बांध पूर्ण होने के बाद लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जलभराव होगा। यह जलाशय क्षेत्र की सिंचाई, पेयजल व्यवस्था और भू-जल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।