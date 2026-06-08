MP के शिक्षक इंसानियत की मिसाल, दिवंगत साथियों के 7 परिवारों को अब तक 2.16 करोड़ की आर्थिक मदद

MP Teachers Unique Initiative: बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर देश का भविष्य गढ़ने वाले एमपी के शिक्षकों ने अनूठी पहल की है। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों की मदद के लिए प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ (PMUMS) ने कदम बढ़ाए हैं। प्रांतीय महासचिव मुकेश नेमा ने बताया, 4 मार्च 2025 को उन्होंने मदद के रूप में इंसानियत की इस दुनिया की शुरुआत की थी। नवंबर 2025 में सागर संभाग के दमोह के शिक्षक दिलीप सिंह लोधी का निधन हुआ तो, प्रदेश के 40 हजार शिक्षकों से 100-100 रुपए जुटाकर 40 लाख रुपए जमा किए। जमा की गई यह राशि लोधी के परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में दे दी गई। इस तहर 6 महीने में ऐसे 7 शिक्षकों के परिजनों को PMUMS ने 2.16 करोड़ रुपए की मदद कर दी है।