700 विद्यार्थियों के लिए 10 कमरे, एक बेंच पर तीन छात्र…ऐसे गढ़े जा रहे मेधावी

बीना. शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल भानगढ़ में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन स्कूल भवन का विस्तार नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी होती है। करीब 700 विद्यार्थियों के लिए स्कूल में केवल 10 कमरे उपलब्ध हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार कक्षा 9 वीं के दो सेक्शन और 10 वीं का एक सेक्शन है। साथ ही कक्षा 11 से चार संकायों में अध्यापन कराया जा रहा, जिसमें आर्ट, कॉमर्स, मैथ और बायोलॉजी शामिल हैं। जगह के अभाव में मैथ और साइंस संकाय के विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, जिनकी कक्षाएं एक साथ लगती हैं। स्थिति यह है कि एक बेंच पर तीन-तीन विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इसके बावजूद स्कूल के लिए नए भवन या अतिरिक्त कमरों के निर्माण की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।