रिफाइनरी प्रबंधन से जल्द मिलेंगी आठ कचरा गाड़ी, रैमकी कंपनी की जगह नपा कर्मचारी करेंगे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन

बीना. नगर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का कार्य वर्तमान में नगर पालिका रैमकी कंपनी से करा रही है। यह कार्य अब नगर पालिका के माध्यम से करने की तैयारी है। इसके लिए रिफाइनरी प्रबंधन से सीएसआर के तहत कचरा गाडिय़ां उपलब्ध कराने सीएमओ ने प्रबंधन और कलेक्टर, एसडीएम को भी प्रस्ताव भेजा था। जिसपर प्रबंधन ने स्वीकृति दे दी है।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने सीएसआर के तहत डीजल और इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ी देने का प्रस्ताव रिफाइनरी प्रबंधन को भेजा था। इस प्रस्ताव पर प्रबंधन ने सहमति दी है और सात डीजल और एक इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ी अगले माह तक नगर पालिका को मिल जाएंगी। एक कचरा गाड़ी एसबीआई बैंक से पहले ही नपा को मिल चुकी है, जिससे कुल नौ गाडिय़ां हो जाएंगी। यह गाडिय़ां मिलने के बाद नगर पालिका रैमकी की जगह स्वयं ही डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का कार्य शुरू कराएगी, जिससे हर माह तीन लाख और सलाना करीब 30 से 35 लाख रुपए की बचत होगी। रैमकी कंपनी से सिर्फ कचरे का निष्पादन कराया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में कंपनी की नौ कचरा गाडिय़ों से ही 25 वार्डों में कचरा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। कंपनी कचरा एफएसटी प्लांट पर एकत्रित करती है, जहां से निष्पादन के लिए प्लांट को भेजा जाता है।