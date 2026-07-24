भजिया में अजवायन नहीं डालने पर झगड़ा, सागर में सरकारी वेयरहाउस में पार्टी में भिड़े दोस्त, एक की मौत

घटना के बाद मौके पर मौजूद साथियों ने परिजनों को सूचना दी। गंभीर हालत में भूपेंद्र को पहले सागर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां सीटी स्कैन सुविधा न होने पर मकरोनिया भेजा गया। स्थिति की नाजुकता को देखते हुए डॉक्टरों ने भोपाल रेफर कर दिया। भोपाल के एक निजी अस्पताल में चल रहे उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर उसे हमीदिया अस्पताल रैफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान भूपेंद्र ने दम तोड़ दिया। भूपेन्द्र की मौत के बाद सुरखी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी भूरे शर्मा पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना के वक्त पार्टी में मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने एक युवक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।