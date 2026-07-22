Bina news: 48 घंटे तक मां से बिछड़ी रही 8 महीने की मासूम बच्ची, पति से हुई थी लड़ाई

देर रात ट्रेन नहीं मिलने पर वह प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर ही रुक गई और बच्ची को अपने पास सुलाकर खुद भी सो गई। महिला के अनुसार वह रात करीब तीन बजे तक जागती रही, लेकिन इसके बाद उसकी आंख लग गई। सुबह करीब छह बजे जब उसकी नींद खुली तो बच्ची उसके पास नहीं थी। बच्ची के गायब होने से घबराई महिला ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसने तत्काल जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।