Ujjain news: 333 किमी.का सफर करके ‘महाकाल मंदिर’ पहुंची फैमली, दर्शन से पहले मिला बड़ा धोखा

एफआइआर में दर्ज यूपीआइ आइडी की जांच में गिरीश और बबीता देवी जैसे नाम सामने आए हैं, जिनके खातों में रकम पहुंची। पुलिस इन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की डिटेल खंगाल कर मुख्य आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पूरी घटना अक्टूबर 2025 की है. लेकिन थाने में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से मामला अब दर्ज हो सका। इस देरी में पीड़ित की रकम आरोपियों तक पहुंचकर आगे स्थानांतरित हो चुकी होने की आशंका जताई जा रही है।