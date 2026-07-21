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उज्जैन

मोड़ी गौशाला में सरपंच प्रतिनिधि ने गौवंश को खिलाया हरा चारा

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उज्जैन

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Newsdesk

Jul 21, 2026

datia news

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)

सुसनेर @ पत्रिका. ग्राम पंचायत मोड़ी स्थित गोर्वधननाथ गौशाला में सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम बंसिया सहित समाजसेवियों ने गौवंश को हरा चारा खिलाकर गौसेवा की। कार्यक्रम गौवंश के प्रति संवेदनशीलता और उनके पोषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। बंसिया ने परिसर का निरीक्षण भी किया। विशेष रूप से भूसागृह, गौशेड और चरागाह क्षेत्रों का जायजा लिया। दुर्गेश मीणा, लालसिंह भिलाला, अनिल चौधरी और गौशाला संचालक कैशवचंद्र परमार आदि मौजूद थे।

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Updated on:

21 Jul 2026 06:00 am

Published on:

21 Jul 2026 06:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / मोड़ी गौशाला में सरपंच प्रतिनिधि ने गौवंश को खिलाया हरा चारा

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