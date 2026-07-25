Sagar News: बिस्तर की रजाई में छिपा था सांप, युवक के छूटे पसीने

स्नेक कैचर बबलू पवार ने बताया कि बारिश के मौसम में सांप अक्सर सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में घरों, कमरों और सामान के बीच छिप जाते हैं। ऐसे में लोगों को घर और आसपास साफ-सफाई रखने के साथ ही बिस्तर, रजाई और अन्य सामान का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। स्नेक कैचर ने लोगों से अपील की है कि घर या आसपास सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं और उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें। तुरंत स्नेक कैचर या वन विभाग को सूचना दें, ताकि सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके।