भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में 8875 मतदाताओं का अंतर

बीना. विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर के बाद जारी हुई सूची और मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों में हजारों मतदाताओं का अंतर सामने आया है। कांग्रेस ने तहसीलदार डॉ. अंबर पंथी को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूचियों का नामवार और डिजिटल मिलान कराने व वास्तविक मतदाता संख्या सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

कांग्रेस विधानसभा सह-प्रभारी महेंद्र कुमार नवैया के नेतृत्व में एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों का बूथवार, क्षेत्रवार एवं संख्यात्मक अध्ययन किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में विधानसभा में कुल 1 लाख 91 हजार 309 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के बाद जारी सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या घटकर 93,861 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 83 हजार 449 रह गई और कुल मतदाता संख्या घटकर 1 लाख 77 हजार 310 हो गई। वर्ष 2025 की सूची की और एसआईआर के बाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 हजार 999 मतदाता कम हुए हैं। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीन मतदाता सूची में 97 हजार 434 पुरुष, 88 हजार 747 महिला तथा 4 अन्य मतदाता सहित कुल 1 लाख 86 हजार 185 मतदाता दर्शाए गए हैं। इस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर के बाद जारी सूची और राज्य निर्वाचन आयोग की नवीन सूची के बीच ही कुल 8 हजार 875 मतदाताओं का अंतर सामने आ रहा है। इस अंतर की जांच की मांग की गई है। सूची के सत्यापन कार्य में मप्र पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर देवेंद्र कुशवाहा और एड. उमा महेंद्र कुमार नवैया का भी सहयोग रहा।