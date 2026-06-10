‘स्पा सेंटर में रहने लगा पति’, नीमच में पत्नी-बच्चों को बेसहारा छोड़ा

महिला का आरोप है कि स्पा सेंटर का संचालन करने वाला राजू उर्फ मोनू उर्फ डिसूजा ने पति योगेश को नशे का आदी बना दिया है। अब पति का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है और उसने घर आना भी लगभग बंद कर दिया है। अधिकतर समय पति योगेश स्पा सेंटर पर ही रहता है, महिला का आरोप है कि स्पा सेंटर नेपाल और अन्य शहरों से लड़कियां आती हैं, स्पा संचालक ने पति का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उसका पति किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि नशीले पदार्थों से जुड़े या अन्य मामले में फंस सकता है।