सीबीएन ने तस्करों के कब्जे से डेढ़ किलो अफीम और 100 ग्राम एमडी ड्रग की जब्त

स्पीडोमीटर के बीच मिली एमडी

दूसरी कार्रवाई 16 जुलाई को विश्वसनीय सूचना मिलने पर की गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से सुसनेर क्षेत्र से शामगढ़ की ओर मेफेड्रोन की खेप पहुंचाने जा रहा था। सीबीएन टीम ने ग्राम धमनिया दीवान स्थित 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के वाइजर और स्पीडोमीटर के बीच बने हिस्से में छिपाकर रखा गया 100 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया तथा मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। सीबीएन अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर तस्करी गिरोह के आगे और पीछे जुड़े नेटवर्क (फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक) की जांच की जा रही है। ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।