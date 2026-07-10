स्कूल भवन की दीवार में पड़ी दरार, जर्जर कक्ष में बैठ पढऩे को मजबूर मासूम बचपन

शहर के कई शासकीय विद्यालय आज भी जर्जर और खंडहरनुमा

यह तस्वीर शिक्षा व्यवस्था के दो विपरीत पहलुओं को सामने लाती है। एक ओर शिक्षक बच्चों को विद्यालय से जोडऩे के लिए अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में अपनी जिम्मेदारियों से भटकते नजर आए। इसके साथ ही शहर के कई शासकीय विद्यालय आज भी जर्जर और खंडहरनुमा भवनों में संचालित हो रहे हैं, जहां बरसात के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात के दौरान शहर के कई शासकीय विद्यालयों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। वीर पार्क रोड स्थित शासकीय एकीकृत विद्यालय क्रमांक-2, नीमच कैंट में कई कक्ष पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं, छतों का प्लास्टर झड़ रहा है और बारिश के समय कमरों में पानी टपकता है। विद्यालय परिसर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 (एक शाला-एक परिसर) में भी हालात चिंताजनक हैं। परिसर में संचालित सिंधी शाला सहित अन्य विद्यालयों के कई कमरों की छतें क्षतिग्रस्त हैं। प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। बरसात में पानी भर जाता है। इतना ही नहीं, जिस कक्ष में बच्चे मध्यान्ह भोजन करते हैं, वह भी जर्जर अवस्था में है। स्टाफ रूम की छत भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार विभाग को लिखित रूप से भवनों की मरम्मत कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।