नीमच में शिक्षा के मंदिर में मैडम के सेल्फी शौक ने बिगाड़ा माहौल

सोशल मीडिया पर शिक्षकों की सक्रियता

पिछले कुछ समय से जिले में कई शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर, सडक़ों पर तथा जनगणना सहित अन्य शासकीय कार्यों के दौरान फिल्मी गीतों पर रील बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने के मामले सामने आए हैं। विदित हो कि हाल ही में शिक्षक संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सडक़ों पर उतरे थे। पात्रता परीक्षा से राहत, सेवा अवधि की गणना नियुक्ति तिथि से किए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन, ज्ञापन और आंदोलन किए। उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर भी कई स्थानों पर विरोध दर्ज कराया गया था। उस समय शिक्षकों ने अपने अधिकारों, सम्मान और गरिमा की बात प्रमुखता से उठाई थी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जब अधिकारों और सम्मान की बात की जाती है, तो क्या उसी के समान दायित्व, अनुशासन और विद्यार्थियों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का पालन भी उतनी ही गंभीरता से नहीं होना चाहिए।