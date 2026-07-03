गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ‘अफीम तस्करी’ कर रहा था नीमच का यूट्यूबर, 70 लाख की अफीम जब्त

जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि आरोपी पुलिस जांच से बचने और खुद को मीडिया कर्मी दर्शाने के लिए कार के आगे और पीछे फर्जी न्यूज स्टिकर लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी के पास से चार अलग-अलग प्रेस और पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। इन सभी आईडी कार्डों पर फोटो अलग-अलग हैं, लेकिन नाम एक ही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी फर्जी प्रेस कार्ड और मीडिया की आड़ लेकर विभिन्न राज्यों में आसानी से आवाजाही करते थे और इसी बहाने नशे की खेप पहुंचाते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी सोशल मीडिया पर सक्रिय था और स्वयं को यूट्यूबर बताकर लोगों से संपर्क स्थापित करता था।