नीमच जिले को सीधे दिल्ली और मुम्बई से जोड़ेगी नई रेल परियोजना

दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर के लिए एक वैकल्पिक छोटा मार्ग

नई रेल परियोजना से कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही औद्योगिक गतिविधियों और व्यापार को भी गति मिलेगी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दाहोद और शहादा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। निर्माण कार्य और बाद में रेलवे संचालन के दौरान स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह रेल लाइन भविष्य में दिल्ली-मुंबई रेल कॉरिडोर के लिए एक वैकल्पिक छोटा मार्ग भी बन सकती है। इससे रेल यातायात का दबाव कम होगा और मालगाडिय़ों के संचालन में भी सुविधा मिलेगी। साथ ही पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगी।