नीमच में तीन साल बाद अब जाकर बनेगा सांदीपनि स्कूल भवन

विवादों के बीच अंतत: हुआ भूमि चयन

जिले में तीन नीमच, जावद और मनासा में सांदीपनि स्कूलों का एकसाथ चयन हुआ था। इनमें से जावद व मनासा में स्कूल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। वहां नियमित कक्षाएं संचालित हो रही हैं। दोनों तहसीलों के सैकड़ों विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से युक्त बेहतर शिक्षा मिल रही है। दूसरी ओर पिछले दो-ढाई सालों से नीमच जिला मुख्यालय पर स्कूल निर्माण के लिए भूमि तक का चयन नहीं हो पा रहा था। पहले हवाई पट्टी के समीप केंद्रीय विद्यालय से लगी भूमि का चयन किया गया था। वहां भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से नए स्थल की तलाश प्रारंभ की गई। इसके बाद नगरपालिका परिषद ने बैठक में प्रस्ताव पारित कर विवाद भूमि (ग्वालटोली के समीप ईंट भा) में स्कूल भवन के लिए भूमि आवंटित कर दी। इस पर ईंट भा संचालक कोर्ट से स्टे ले आए। इससे भूमि चयन फिर से विवादों में उलझ गया। पिछले एक साल से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक दो परिसर में नए भवन निर्माण को लेकर कवायद चल रही थी। भूमि चयन भी कर लिया गया था, लेकिन अचानक नाटकीय मोड़ आ गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने भवन निर्माण का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उनका तर्क था कि शैक्षणिक सत्र के मध्य में स्कूल भवन निर्माण होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। अब चूंकि सत्र भी बीत चुका हुआ है। ऐसे में सभी तरह के व्यवधान दूर हो चुके हैं। अब सांदीपनि स्कूल भवन निर्माण की सभी रुकावटें भी दूर हो गई हैं।