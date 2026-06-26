नीमच जिले की मनासा जनपद की 97 पंचायतों में कागजों पर लगे 19,400 पौधे

कागजों में 19,400 पौधे, जमीनी हकीकत पर सवाल

सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार, मनासा जनपद क्षेत्र की 97 पंचायतों में कुल 19,400 पौधे लगाए जाने का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। यदि प्रति पंचायत औसतन 200 पौधे मानें तो अधिकांश पंचायतों में उपवन विकसित होना चाहिए था, लेकिन कई स्थानों पर न तो पौधे दिखाई दे रहे हैं। न ही उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पौधरोपण सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। अंकुर उपवन योजना के तहत पंचायतों में पौधों की खरीदीए गड्ढा खुदाई, रोपण, ट्री-गार्ड, पानी और रखरखाव जैसे मदों पर राशि खर्च की जाती है। मनासा जनपद में भी पंचायतों के माध्यम से इस योजना पर लाखों रुपए खर्च होने की बात सामने आ रही है। लेकिन यदि अधिकांश पंचायतों में पौधे ही नहीं हैं, तो यह खर्च किस आधार पर हुआ और उसकी भौतिक पुष्टि किस स्तर पर की गई यह बड़ा सवाल बन गया है।