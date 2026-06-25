नीमच में अजयसिंह ने कहा मुख्यमंत्री हों या मंत्री, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने पर हो कार्रवाई

सरकारी योजना का व्यक्तिगत लाभ उठाना गंभीर विषय

नीमच प्रवास के दौरान गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजयसिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जुड़े भूमि खरीद मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद का उपयोग कर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए यह गलत है। लाभ हासिल करने के साथ भूमि की कीमत बढ़ाकर व्यक्तिगत लाभ लिया जाए तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्देे को लगातार उठा रही है। यदि लगाए गए आरोपों में तथ्य हैं तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकतंत्र में कानून सभी के लिए समान है और जवाबदेही भी सभी की समान रूप से तय होनी चाहिए।