केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की देश में सबसे बड़ी कार्रवाई, नीमच में 200 करोड़ की ड्रग्स आग के हवाले

कारर्वाई से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत कोर्ट और नियमों की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ बेहद पुराने मामलों की ड्रग्स भी शामिल थीं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस बड़ी कार्रवाई के जरिए ड्रग्स तस्करों और अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि देश और युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए सीबीएन कानून के दायरे में रहकर ऐसी सख्त और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रखेगी।