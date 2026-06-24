नीमच जिले में लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार ‘छोटी गंगाजी’

धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है ’छोटी गंगाजी’

सुखानंद धाम को मालवा, मेवाड़, वागड़ और उपरमाल अंचल में ‘छोटी गंगाजी’ के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त है। यहां स्थित पवित्र गंगा तालाब में अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष प्राप्ति की लोक मान्यता है। ओर अस्थियां पानी में घुल मिल जाती है यही कारण है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रतिदिन मृत आत्माओं के परिजन यहां अस्थियां लेकर पहुंचते हैं। सावन, भादवा और अन्य प्रमुख पर्वों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ती है। विधायक ओमप्रकाश सखलेचा के प्रयासों से मेला ग्राउंड से पहाड़ काटकर नया घाट मार्ग बनाया गया है, जिससे राजस्थान सीमा स्थित पहाड़ी क्षेत्र तक पहुंचना आसान हो गया है। साथ ही कीर समाज धर्मशाला के समीप से मंदिर के मुख्य द्वार तक नया सडक़ मार्ग भी निर्माणाधीन है। यह मार्ग विशेष रूप से वरिष्ठ वृद्ध नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए राहतकारी साबित होगा, जिन्हें तब 100 से अधिक पत्थर की सीढिय़ां नहीं चढऩी पड़ेंगी। मेला परिसर में लगभग 10 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल में विशाल डोम का निर्माण किया गया है। वहीं जावद से सुखानंद धाम तक टू-लेन सडक़ निर्माण पूर्ण होने से आवागमन और सुगम हो गया है। यहां धार्मिक आयोजनों की संख्या भी बढऩे लगी है।