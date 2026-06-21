MP में बीजेपी विधायक को जनता ने घेरा, लगाए ”चोर-चोर” के नारे, नीमच से वीडियो वायरल

Protest Against BJP MLA Video- मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के गांव में रविवार को हंगामा मच गया। ग्राम बांगरेड़ में रविवार को आयोजित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) के लोकार्पण कार्यक्रम का माहौल उस समय गरमा गया, जब लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने भाजपा विधायक ओमप्रकाश सखलेचा (BJP MLA Omprakash Sakhlecha) का घेराव कर दिया। चुनाव के दौरान किए गए सड़क निर्माण के वादे पूरे नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें "चोर-चोर" कहकर संबोधित किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग विधायक पर अपना वादा पूरा नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि,ओमप्रकाश सखलेचा जावद विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांच बार निर्वाचित हो चुके है।