नीमच का दुर्भाग्य: अब एकमात्र खेल मैदान बचाने सडक़ पर उतर रही जनता

एक पल में दे देंगे जमीन

नपाध्यक्ष ने समिति को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शासन-प्रशासन सांदीपनि विद्यालय भवन निर्माण के लिए शहर में जो भी वैकल्पिक भूमि चाहेगा नगरपालिका उसे बिना किसी झिझक के तुरंत हस्तांतरित करने को तैयार है। चर्चा के दौरान समिति सदस्यों ने नगरपालिका की उन प्रमुख विवादित जमीनों का मुद्दा उठाया जो पूर्व में चयनित की गई थीं, लेकिन भू-माफियाओं, कब्जेधारियों के स्टे के कारण पेंडिंग पड़ी हैं। इसमें महाराणा प्रताप प्रतिमा चौराहा (स्पेंटा पेट्रोल पंप के पास) की जमीन पर कब्जेधारियों के स्टे को लेकर सीएमओ दुर्गा बामनिया ने बताया कि नपा की ओर से कोर्ट में मजबूत जवाब दाखिल किया जा चुका है। मामला निर्णय हेतु लंबित है। मनासा रोड (रेस्ट हाउस के सामने) की बेशकीमती जमीन पर भी स्टे के मामले में विधायक, नपाध्यक्ष और सीएमओ तीनों ने सहमति जताई कि यदि यह जमीन मुक्त होती है तो सांदीपनि विद्यालय यहां बनाया जा सकता है। तीनों जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने समिति को आश्वस्त किया कि कोर्ट में लंबित इन मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु नगरपालिका अब पुरजोर और तीव्र कानूनी प्रयास करेगी ताकि सांदीपनि विद्यालय के लिए वैकल्पिक ज़मीन का रास्ता साफ़ हो सके।