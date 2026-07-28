दौड़ेते हुए पहुंचे SDM और अधिकारी, युवक को पहुंचाया अस्पताल, नीमच कलेक्ट्रेट में मची अफरा-तफरी

अस्पताल में भर्ती शंकर सिंह का आरोप है कि वर्ष 2015 में बिजली के करंट की चपेट में आने से उनकी एक गाय और एक भैंस की मौत हो गई थी। इस मामले में उन्होंने संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर कई बार कलेक्टर कार्यालय सहित विभिन्न अधिकारियों को आवेदन दिए। लेकिन आज तक उनकी शिकायत का समाधान नहीं हो सका। घटना से पहले शंकर सिंह ने एक हस्तलिखित पत्र भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा कि पशुओं की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने और आवेदन देने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला, जिससे वे मानसिक रूप से बेहद परेशान और निराश हो गए। इसी हताशा में उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाने की बात पत्र में लिखी है। डॉक्टरों के मुताबिक शंकर सिंह की हालत अब खतरे से बाहर है और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है।