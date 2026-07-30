Neemach news: ‘कैसे जिएगी दूधमुंही बच्ची..’, बिना कुछ बोले शांत हो गई पूजा, पति ने छीना था सुकून

परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उनका कहना है कि घटना के समय पति भी उसी कमरे में मौजूद था, जिससे उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि लगातार हो रही प्रताड़ना के कारण पूजा लंबे समय से परेशान थी और उसकी मौत के पीछे भी यही वजह हो सकती है। पूजा अपने पीछे चार महीने की दूधमुंही बच्ची छोड़ गई है। पूजा के ससुराल वालों का कहना है कि पूजा की तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले मनासा शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय नीमच रेफर किया गया। यहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।