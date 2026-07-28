Neemuch News: टोल बंद, वसूली जारी? नयागांव बैरियर का वीडियो वायरल

वीडियो में ट्रक चालक बार-बार जिम्मेदार अधिकारी से बात कराने की मांग कर रहा है। वह आरोप लगा रहा है कि बैरियर पर बिना वर्दी के निजी लोग तैनात हैं, जो ट्रक चालकों को रोककर डराते-धमकाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। चालक यह भी कह रहा है कि कुछ दिन पहले उसके समूह के एक अन्य ड्राइवर के साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई थी और विरोध करने पर उसे धमकाया गया था। वायरल वीडियो में चालक यह भी दावा कर रहा है कि नकद के साथ-साथ गूगल पे सहित डिजिटल माध्यमों से भी राशि ली जा रही है। वह मौके पर मौजूद लोगों से उनकी पहचान और जिम्मेदार अधिकारी का नाम पूछता नजर आ रहा है तथा पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है।