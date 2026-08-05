Neemuch News: बारिश के लिए अनोखा जतन, गधे को खिलाए गुलाब जामुन, नगर पटेल गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाया

Neemuch Rain Ritual: मध्यप्रदेश में मानसून की बेरुखी और लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश के लिए लोग अब तरह-तरह के जतन और टोटके करने लगे हैं। ऐसा ही एक अजब-गजब मामला नीमच जिले के जावद क्षेत्र से सामने आया है, जहां रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने विज्ञान के इस युग में पुरानी मान्यताओं का सहारा लिया। यहां ग्रामीणों ने एक गधे को दावत में गुलाब जामुन खिलाए और नगर पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे नगर में घुमाया।