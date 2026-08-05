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Neemuch News: बारिश के लिए अनोखा जतन, गधे को खिलाए गुलाब जामुन, नगर पटेल गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाया

Rain Ritual: बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ी, टोना-टोटका कर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश, ग्रामीणों को पुरानी मान्यताओं पर भरोसा।
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नीमच

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Shailendra Sharma

Aug 05, 2026

neemuch

rain ritual donkey gulab jamun javad madhya pradesh, बारिश के लिए टोटका करते लोग (Source-patrika)

Neemuch Rain Ritual: मध्यप्रदेश में मानसून की बेरुखी और लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश के लिए लोग अब तरह-तरह के जतन और टोटके करने लगे हैं। ऐसा ही एक अजब-गजब मामला नीमच जिले के जावद क्षेत्र से सामने आया है, जहां रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने विज्ञान के इस युग में पुरानी मान्यताओं का सहारा लिया। यहां ग्रामीणों ने एक गधे को दावत में गुलाब जामुन खिलाए और नगर पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे नगर में घुमाया।

घास भेरू जी की हुई विशेष पूजा

मिली जानकारी के अनुसार, जावद क्षेत्र में अल्पवर्षा के चलते जल संकट गहराने लगा है। बारिश न होने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पर हैं। सूखे की इस मार से परेशान किसानों और स्थानीय युवाओं ने बुधवार को एक पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। सबसे पहले खोर दरवाजा स्थित रामलीला मैदान में विराजित प्राचीन 'घास भेरू जी' की ढोल-नगाड़ों और ढमाके के साथ विशेष पूजा-अर्चना की गई।

देखें वीडियो-

गधे की दावत और पटेल की सवारी बनी चर्चा का विषय

पूजा के बाद मान्यताओं के अनुसार एक गधे को बड़े ही चाव से गुलाब जामुन खिलाए गए। इसके पश्चात नगर पटेल को उसी गधे पर उल्टा बैठाया गया और जुलूस की शक्ल में पूरे क्षेत्र में उनकी सवारी निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा मौजूद रहे। गधे को मिठाई खिलाने और पटेल की उल्टी सवारी का यह नजारा पूरे इलाके में कौतूहल का विषय बना रहा।

अच्छी बारिश की कामना

बालकिशन धाकड़ का मानना है कि इस तरह के टोटके करने और नगर पटेल को गधे पर उल्टा घुमाने से रूठे हुए इंद्रदेव सन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान से कामना की कि इस परंपरा के बाद क्षेत्र में मेहरबान होकर बादल बरसें, ताकि किसानों की फसलें बच सकें और मंडराता जल संकट दूर हो सके।

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Updated on:

05 Aug 2026 10:11 pm

Published on:

05 Aug 2026 10:11 pm

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