नीमच में आस्था का केंद्र बना प्रसिद्ध रामझर महादेव मंदिर

नीमच. लंबे इंतजार के बाद सक्रिय हुए मानसून ने जीरन तहसील के अंतर्गत चीताखेड़ा-दलपतपुरा के बीच झील क्षेत्र में स्थित 11वीं शताब्दी के प्राचीन रामझर महादेव तीर्थ की प्राकृतिक सुंदरता को पुनर्जीवित कर दिया है। इसे 'मिनी हरिद्वार' के नाम से भी जाना जाता है। पिछले तीन दिनों से हो रही रिमझिम वर्षा के कारण यहां की पहाड़ी, हरियाली और घाटी नई आभा से दमक उठी है। सावन माह शुरू होते ही काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भगवान रामझर महादेव के दर्शन करने और इस मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचने लगे हैं। यह तीर्थ स्थल अपनी ऐतिहासिक महत्ता और वर्षा ऋतु में विशेष रूप से निखरने वाली प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। झील क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां का वातावरण शांत और मनोहारी बना रहता है। मानसून की पहली वर्षा ने पूरे क्षेत्र में एक नई ताजगी भर दी है, जिससे स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। पहाड़ों से गिरते झरने और घनी हरियाली पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रही है।