‘सर हम आपको नहीं जाने देंगे…’, जावद में गुरु की विदाई पर फूट-फूट कर रोया पूरा स्कूल

शिक्षक बाबूलाल तुरंगरिया का सफर शिक्षा विभाग में एक मिसाल है। उन्होंने 01 अप्रैल 1998 को इसी प्राथमिक विद्यालय विजियातलाई से अपने करियर की शुरुआत की थी और 28 साल 3 महीने की अनवरत सेवा के बाद 31 जुलाई 2026 को उसी स्कूल की दहलीज से रिटायर हुए। आज के समय में जहां लोग जल्द से जल्द अपना तबादला सुगम जगहों पर कराना चाहते हैं, वहीं शिक्षक बाबूलाल ने अपना पूरा जीवन एक ही गांव के बच्चों को समर्पित कर दिया। यही कारण था कि, सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि पूरा गांव उनकी विदाई पर भावुक हो उठा।