गुजरात की कंपनी ने ठेके के लिए लगाई 74 लाख की फर्जी डीड, भोपाल में 24 घंटों में 9 लोगों से ठगी

इसी तरह, कोहेफिजा थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय वर्णिता मिश्रा से पॉलिसी की किस्त भरवाने के नाम पर 9.95 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं, बागसेवनिया थाना क्षेत्र निवासी आशीष पवार का फोन अपडेट होते ही खाते से 82 हजार रुपए निकाल लिए गए। इसके अलावा, टीटी नगर निवासी एकांश अग्रवाल से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर 1.20 लाख रुपए, कोटरा सुल्तानाबाद थाना कमला नगर निवासी प्रभा कोष्टा से 90 हजार, पुलिस लाइन नेहरू नगर निवासी राजेंद्र बहादुर ङ्क्षसह से 1.95 लाख, साकेत नगर निवासी रीना और बिलखिरिया थानांतर्गत कोकता ट्रांसपोर्ट नगर निवासी प्राची करसोलिया के साथ भी सायबर ठगी हुई।