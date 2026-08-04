टाइम से एग्जाम नहीं करा पा रहा MPESB, जनवरी से अबतक 4 भर्ती परीक्षाओं की तारीखें बदली

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब एमपीईएसबी ने परीक्षा की तारीख बदली हो। इससे पहले समूह - 01 उप समूह - 02 संयुक्त भर्ती परीक्षा -2025 को 10 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया। ग्रुप - 2 और सब ग्रुप - 3 भर्ती परीक्षा भी दो बार आगे बढ़ाई गई। पहले इसकी तारीख 15 दिसंबर निर्धारित थी, जिसे बाद में 23 जनवरी और फिर 28 जनवरी कर दिया गया। इसी तरह वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा भी 4 जून से बढ़ाकर 20 जून कर दी गई थी। भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे बदलाव से अभ्यर्थियों की तैयारी की रणनीति प्रभावित हो रही है। कई प्रतियोगी छात्र एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।