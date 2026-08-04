कुशवाहा वोटर्स को लुभाने में फेल हुई बीजेपी, दतिया में नेताओं की सभाओं के असर पर भी सवाल

Datia Result- दतिया उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा को अंदर से डरा दिया है। कांग्रेस ने यहां विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी पर बीजेपी को उपचुनाव की हार ज्यादा चुभ रही है। पार्टी में टिकट को लेकर पनपे असंतोष से लेकर गुटबाजी और भितरघात जैसे बड़े कारण सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के चुनावी प्रबंधन और बड़े नेताओं की सभाओं के असर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दतिया में कुशवाहा समाज के वोटर्स पर पार्टी का फोकस था पर यह लाभकारी साबित नहीं हुआ। क्षत्रिय और एससी वोटर्स को लुभाने में भी बीजेपी पूरी तरह विफल रही।