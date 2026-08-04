पांच दिन में 6 मंदिरों से चांदी के मुकुट और बर्तन चोरी, भोपाल में एक्टिव हुई ‘साइको गैंग’

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले पांच दिन में मंदिरों से चोरी की सामने आई घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। शहर के अलग - अलग थाना क्षेत्रों में मंदिरों से चांदी के आभूषण, पूजा सामग्री और अन्य कीमती सामान चोरी होने के छह मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इस मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों का व्यवहार असामान्य पाया गया है। चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील मंदिरों की निगरानी बढ़ा दी है।