अमेरिका ने दरवाजे बंद किए तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप बनेंगे एमपी की नई मंजिल

Gwalior/Bhopal News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आयातित जेनेरिक दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा ने दुनिया के फार्मा कारोबार में हलचल मचा दी है। हालांकि, ये व्यवस्था अगस्त 2028 से चरणबद्ध तरीके से लागू होनी है, लेकिन मध्य प्रदेश के दवा उद्योग ने अभी से नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उद्योग जगत का साफ कहना है कि, अगर अमेरिका भारतीय दवाओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है तो नुकसान सिर्फ भारत का नहीं, सबसे बड़ा झटका अमेरिकी मरीजों और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगेगा। ऐसे में प्रदेश के दवा निर्माता अब नए वैश्विक बाजारों की ओर तेजी से कदम बढ़ाने की तैयारी में हैं।