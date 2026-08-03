Datia By Election Result – दतिया उपचुनाव में कांग्रेस में हार से पहले ही दोषी तय, बीजेपी नेता का बड़ा बयान

Datia By Election - दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार 3 अगस्त को मतगणना प्रारंभ हो गई है। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के बाद दोपहर तक जनादेश की तस्वीर साफ होने की आस है। 15 राउंड में हार जीत का फैसला होगा। दतिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के साथ ही आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव के बीच कड़ा संघर्ष है। रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया। उनके निलंबन पर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने राजेंद्र भारती के निलंबन पर कहा कि कांग्रेस में हार से पहले ही दोषी तय हो जाते हैं।