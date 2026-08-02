वन्यजीवों पर चिंता: बाघों के कॉरिडोर से गुजरेगी नई रेलवे लाइन, वन्यजीव बोर्ड ने दी सशर्त मंजूरी

Wildlife Conservation Tiger Reserve Corridor: मध्य-भारत के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर में शामिल सतपुड़ा-मेलघाट लैंडस्केप से होकर प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया है कि परियोजना पर अंतिम अनुमति वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और प्रभावी सुरक्षा उपायों के बाद ही आगे बढ़ेगी।